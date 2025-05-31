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Mein Haus am Strand

Farbrausch am Strand

HGTVFolge vom 31.05.2025
Farbrausch am Strand

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Mein Haus am Strand

Folge vom 31.05.2025: Farbrausch am Strand

45 Min.Folge vom 31.05.2025

Eine alleinerziehende Mutter aus Houston, die heruntergekommene Häuser liebevoll restauriert, ist auf der Suche nach ihrem nächsten Projekt in Galveston, Texas. Unterstützt von ihrem Vater und dem restlichen Team hofft sie, ein bezahlbares Haus in Strandnähe zu finden, dass sie in ein farbenfrohes, einladendes Zuhause verwandeln kann.

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