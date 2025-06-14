Mein Haus am Strand
Folge vom 14.06.2025: Der besondere Touch
45 Min.Folge vom 14.06.2025
Die Familie hat viele Erinnerungen an Rockport, Texas – hier haben sie oft gemeinsam Urlaub gemacht. Jetzt will eine Mutter aus Austin einen Ort schaffen, der diese Momente festhält: eine bezahlbare Immobilie, die sie selbst gestalten kann, um dort mit Mann und Söhnen Auszeiten zu genießen – und die sich gleichzeitig gut vermieten lässt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.