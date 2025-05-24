Mein Haus am Strand
Folge vom 24.05.2025: Zimmer mit Garagenblick
45 Min.Folge vom 24.05.2025
Seit Jahrzehnten verbringen zwei Geschwister und ihre Ehepartner gemeinsam die Sommerurlaube. Nun möchten sie den nächsten Schritt wagen und ein gemeinsames Ferienhaus auf Hatteras Island kaufen und renovieren. Ein Ort, an dem die ganze Großfamilie zusammenkommt, Erinnerungen sammelt — und der vielleicht auch ein paar überraschende Herausforderungen bereithält.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.