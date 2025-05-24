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Mein Haus am Strand

Zimmer mit Garagenblick

HGTVFolge vom 24.05.2025
Zimmer mit Garagenblick

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Mein Haus am Strand

Folge vom 24.05.2025: Zimmer mit Garagenblick

45 Min.Folge vom 24.05.2025

Seit Jahrzehnten verbringen zwei Geschwister und ihre Ehepartner gemeinsam die Sommerurlaube. Nun möchten sie den nächsten Schritt wagen und ein gemeinsames Ferienhaus auf Hatteras Island kaufen und renovieren. Ein Ort, an dem die ganze Großfamilie zusammenkommt, Erinnerungen sammelt — und der vielleicht auch ein paar überraschende Herausforderungen bereithält.

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