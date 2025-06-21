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Mein Haus am Strand

Termiten in Alabama

HGTVFolge vom 21.06.2025
Termiten in Alabama

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Mein Haus am Strand

Folge vom 21.06.2025: Termiten in Alabama

44 Min.Folge vom 21.06.2025

Zwei Brüder und ihre Mutter lassen sich auf ein mutiges Projekt ein: Gemeinsam wollen sie an der sonnigen Küste von Gulf Shores in Alabama ein in die Jahre gekommenes Strandhaus finden, es renovieren und mit Gewinn verkaufen. Doch bevor es so weit ist, müssen sie zusammenhalten, kreative Lösungen finden – und ganz nebenbei lernen, was Familie wirklich bedeutet.

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