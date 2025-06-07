Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus am Strand

Der schönste Blick von Oregon

HGTVFolge vom 07.06.2025
Der schönste Blick von Oregon

Der schönste Blick von OregonJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 07.06.2025: Der schönste Blick von Oregon

45 Min.Folge vom 07.06.2025

Ein naturverbundenes Paar aus Washington möchte wieder näher ans Meer ziehen. In Newport oder Seal Rock suchen sie nach einem gemütlichen Zuhause, in dem sie die frische Seeluft und die atemberaubende Aussicht genießen können. Da viele Häuser in ihrer Preisklasse renovierungsbedürftig sind, sind gute Angebote und Potenzial für eigene Ideen besonders wichtig.

Alle verfügbaren Folgen