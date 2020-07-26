Hochzeitsglück auf den BahamasJetzt kostenlos streamen
Mein Haus im Paradies
Folge vom 26.07.2020: Hochzeitsglück auf den Bahamas
22 Min.Folge vom 26.07.2020
Bob und Natasha kommen aus New York und haben sich kürzlich verlobt - am weißen Traumstrand der Bahamas. Nun suchen sie mit einer Maklerin nach einem Haus, in dem sie nachhaltig und unabhängig leben können. Sie reisen mit Wasserflugzeugen und Booten, um ihr Traumhaus zu finden, in dem sie auch ihre Hochzeit feiern möchten.
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Genre:Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.