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Mein Haus im Paradies

Pura Vida in Costa Rica

HGTVFolge vom 16.08.2020
Pura Vida in Costa Rica

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Mein Haus im Paradies

Folge vom 16.08.2020: Pura Vida in Costa Rica

22 Min.Folge vom 16.08.2020

Nick und Jarreau aus Hawaii wollen das abenteuerliche Leben in Costa Rica kennenlernen und suchen dort ein Haus. Die beiden lieben surfen und suchen etwas „off the grid“, am besten direkt am Strand. Von San José bis Puerto Jiménez fahren sie mit dem Makler Trevor einmal quer durchs Land, um die besten und abgelegensten Häuser zu besichtigen. Das einzige Kriterium ist verfügbares W-Lan.

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