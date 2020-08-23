Mein Haus im Paradies
Folge vom 23.08.2020: Verliebt in Neuseeland
21 Min.Folge vom 23.08.2020
Seit ihren Flitterwochen sind Lindsay und Brad in Neuseeland verliebt. Jetzt suchen sie ihr Traum-Ferienhaus auf Waiheke Island, das an einem abgelegenen Strand liegen und Platz für Gäste bieten soll. Mitten in einem traumhaften Naturschutzgebiet besichtigen sie Häuser an atemberaubenden Stränden, die nur mit einem Boot oder Jetskis zu erreichen sind.
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Genre:Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.