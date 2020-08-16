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Mein Haus im Paradies

Vom Meer auf den Tisch

HGTVFolge vom 16.08.2020
Vom Meer auf den Tisch

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Mein Haus im Paradies

Folge vom 16.08.2020: Vom Meer auf den Tisch

22 Min.Folge vom 16.08.2020

Die Köchin Nicole und ihr Mann suchen ein Ferienhaus in Nova Scotia, einer malerischen Halbinsel im Atlantik. Die Hauptstadt Halifax passt perfekt zu ihren Werten: Nachhaltigkeit, frischer Fisch am Hafen und die Nähe zur Natur sind hier gegeben. Immobilienmaklerin Tanya lässt die beiden Haussuchenden Meeresluft schnuppern und zeigt ihnen die schönsten Objekte im Paradies.

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