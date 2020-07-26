Mein Haus im Paradies
Folge vom 26.07.2020: Traumhaus in Mexiko
22 Min.Folge vom 26.07.2020
An den unberührten Stränden der mexikanischen Halbinsel Baja California haben Ryan und Allison aus Los Angeles ihre Flitterwochen verbracht. Nun möchten sie hier ihr Traumhaus kaufen. Allison hätte gerne einen Pool, Ryan das Meer vor der Haustüre. Ob mit dem Geländewagen oder zu Pferd - die beiden nehmen jede Art der Anreise auf sich, um ihren perfekten Zufluchtsort am Strand zu finden.
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Genre:Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.