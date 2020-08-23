Mein Haus im Paradies
Folge vom 23.08.2020: Glück in Australien
22 Min.Folge vom 23.08.2020
Amish und Stephanie aus New York sind auf Haussuche im australischen Sydney. Die beiden zieht es so weit wie möglich in die Natur. Sie suchen ihr Traumhaus mit drei bis vier Schlafzimmern und einem großzügigen Garten. Die Immobilienmaklerin Kathryn zeigt den beiden verschiedene Anwesen, die mit dem Wasserflugzeug und Booten zu erreichen sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.