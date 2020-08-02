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Mein Haus im Paradies

Ein Traum in der Südsee

HGTVFolge vom 02.08.2020
Ein Traum in der Südsee

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Mein Haus im Paradies

Folge vom 02.08.2020: Ein Traum in der Südsee

22 Min.Folge vom 02.08.2020

TJ und Melissa sind auf Haussuche auf Tahiti. Die erfahrenen Taucher wollen abseits der Touristenpfade ein nachhaltiges Ferienhaus für ihre Familie finden. Im Paradies besichtigen sie Anwesen in traumhaften Kulissen und mit weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser vor der Haustür. Das hat seinen Preis - doch die beiden können bis zu 2,5 Millionen Dollar ausgeben.

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