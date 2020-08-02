Mein Haus im Paradies
Folge vom 02.08.2020: Ein Traum in der Südsee
22 Min.Folge vom 02.08.2020
TJ und Melissa sind auf Haussuche auf Tahiti. Die erfahrenen Taucher wollen abseits der Touristenpfade ein nachhaltiges Ferienhaus für ihre Familie finden. Im Paradies besichtigen sie Anwesen in traumhaften Kulissen und mit weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser vor der Haustür. Das hat seinen Preis - doch die beiden können bis zu 2,5 Millionen Dollar ausgeben.
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Genre:Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.