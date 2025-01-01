"Liedberger Landgasthaus", MönchengladbachJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Liedberger Landgasthaus", Mönchengladbach
44 Min.Ab 6
Peter ist ein Urgestein der deutschen Gastronomieszene und eine echte Küchen-Koryphäe im Mönchengladbacher Raum! Mit einigen Jahrzehnten Erfahrung und seinem gemütlichen "Liedberger Landgasthaus" möchte der 62-Jährige dem TV-Koch Mike Süsser zeigen, was ihm Regionalität und Nachhaltigkeit wirklich bedeuten. Volle zehn Punkte sind Peters klares Ziel!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen