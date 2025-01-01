Rostock: Das "Restaurant Käthe" will hoch hinausJetzt kostenlos streamen
Rostock: Das "Restaurant Käthe" will hoch hinaus
Bühne frei für Andreas "Andy" und sein "Restaurant Käthe" in Rostock. Passend zum Bühnenprogramm gibt man hier deutsch-mediterrane Gerichte mit ungarischem Einschlag zum Besten. Andy will seine Kollegen heute demnach mit Kleinkunst und Kulinarik überzeugen. Werden er und sein Team abliefern - oder bleibt das ganz große Kino aus?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
