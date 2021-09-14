Rostock: Kann die Küche in der "Gaststätte Stralsunder" punkten?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 14.09.2021: Rostock: Kann die Küche in der "Gaststätte Stralsunder" punkten?
44 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 6
In seiner Traditionsgaststätte "Stralsunder" in Rostock bereitet Trabi-Fan Jens seit stolzen 20 Jahren den Gästen Gaumenfreuden mit deutschen und mecklenburgischen Gerichten. Auch Jens' Mitstreiter sollen in die Geschichte des Hauses eintauchen und ordentlich Lob regnen lassen! Kann er die Kollegen am Ende punktemäßig abhängen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen