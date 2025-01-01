Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"CHEF KOCHT", Homburg
An Tag zwei des Saarländer Wettstreits geht es zu David in sein Lokal mit dem verheißungsvollen Namen "CHEF KOCHT"! Der lebensfrohe Gastgeber und Selfmade-Koch vereint Restaurant, Kochschule und Lebensmittelladen und bietet alles an, was regional ist und Spaß macht. Kein alltägliches Konzept, das die Mitstreiter und Mike Süsser genau unter die Lupe nehmen werden.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
