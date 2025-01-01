Rostock: Holt sich der "Asia Palast Warnemünde" den Wochensieg?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Rostock: Holt sich der "Asia Palast Warnemünde" den Wochensieg?
44 Min.Ab 6
Innovative asiatische Küche verspricht Duc am vierten Tag der Woche im "Asia Palast Warnemünde". Dass sie kein typisches asiatisches Lokal sind, soll die neue Speisekarte beweisen. Ducs Mitbewerber haben heute die Ehre, sich als erste Testesser durch die Karte zu probieren. Werden die Gerichte gut ankommen oder muss Duc noch an ein paar Stellschrauben drehen?
