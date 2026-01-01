Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

44 Min.Ab 6

Bergfest in Rostock! Mit mediterraner Küche und Weinen soweit das Auge reicht, spekuliert Wolfgang im "Weinfuzzi" in Ribnitz-Damgarten auf den Wochensieg. Heute möchte der gelernte Hotelfachmann seinen Mitstreitern reinen Wein einschenken und zeigen, dass er den Platz auf dem Siegertreppchen verdient hat. Werden die Kollegen das genauso sehen?

