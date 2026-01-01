Rostock: Staubt das "Weinfuzzi" viele Punkte ab? Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Rostock: Staubt das "Weinfuzzi" viele Punkte ab?
44 Min.
Bergfest in Rostock! Mit mediterraner Küche und Weinen soweit das Auge reicht, spekuliert Wolfgang im "Weinfuzzi" in Ribnitz-Damgarten auf den Wochensieg. Heute möchte der gelernte Hotelfachmann seinen Mitstreitern reinen Wein einschenken und zeigen, dass er den Platz auf dem Siegertreppchen verdient hat. Werden die Kollegen das genauso sehen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
