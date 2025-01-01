Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Schlossweinstube", Heidelberg
44 Min.Ab 6
Heute lädt Sternekoch Martin Scharff mitten im Heidelberger Schloss in die "Schlossweinstube" ein. Der Geschäftsführer möchte die Sterneküche für jedermann zugänglich machen. Doch jetzt gilt es erstmal, seine Mitstreiter zu begeistern. Kann Martin mit seinem Team im Heidelberger Schloss für einen märchenhaften Abend sorgen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins