Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Zur Wochenmitte lädt Koch und Küchenchef David König nach Cottbus-Willmersdorf. Der jüngste Teilnehmer der Runde muss sich in Sachen Know-how nicht verstecken. Mit seinen 35 Jahren hat er bereits auf Helgoland und in der Schweiz gekocht. Für den Wochensieg sollen regionale und gehobene Spezialitäten wie Fisch aus den nahen Peitzer Seen sorgen. Gute Voraussetzungen für David und den "Willmersdorfer Hof"!

