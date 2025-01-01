Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Endlich", Niedermohr

Kabel Eins
"Endlich", Niedermohr

"Endlich", NiedermohrJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Endlich", Niedermohr

44 Min.Ab 6

Heute ist Gastgeber Antonio "Toni" Russo und sein Lokal "Endlich" an der Reihe. Hier wird für den kalabrischen Touch in der Pfalz-Woche gesorgt. Der gebürtige Italiener kann ziemlich stolz auf sich sein: In kompletter Eigenregie gestaltete sich Toni eine mediterrane Wohlfühloase mit kulinarischen Eigenkreationen. Ob die vier strengen Konkurrenten seine Küchenphilosophie verstehen werden?

Alle verfügbaren Folgen