"Restaurant Michelangelo", HamburgJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.08.2021: "Restaurant Michelangelo", Hamburg
44 Min.Folge vom 01.08.2021Ab 6
Seit 30 Jahren ist Angelo Convertino eine bekannte Instanz unter den Hamburger Italienern. Sogar die hiesige Prominenz ist hier hin und wieder zu Besuch und lässt sich Angelos italienische Klassiker schmecken. Promikoch Mike Süsser ist hier also bestens aufgehoben und möchte sich mitsamt der vier Mitstreiter überzeugen lassen. Finale in der Hansestadt - der goldene Teller ruft!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-19: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen