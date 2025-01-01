Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Neuhof am See", Gundelfingen an der Donau

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Am Finaltag nimmt der entspannte, aber perfektionistische Küchenchef Hendrik Ketter mit dem Lokal "Neuhof am See" volle Fahrt auf, den Wochensieg für sich zu verbuchen! Im Aussiedlerhof in Gundelfingen an der Donau heißt man im Gourmetrestaurant mit gehobener Küche vom Motorradfahrer bis zum Champagnerliebhaber jedermann gerne willkommen. Kann Hendrik heute den Sieg einfahren?

