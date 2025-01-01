Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Méridas", Dresden
44 Min.
Heute geht es für die vier Gastronomen und Mike Süsser zum Steak-Experten. Peter Oschatz ist Gastronom durch und durch. Mit seinem "Méridas? hat sich der motivierte und lebenslustige Gastgeber seinen persönlichen Traum erfüllt. Der gelernte Restaurantfachmann will mit gutem Fleisch ordentlich Punkte abgreifen - schließlich ruft der goldene Teller!
