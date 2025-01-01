Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Mangfallblau", Gmund am Tegernsee
44 Min.
Vegetarische und vegane Küche sind in aller Munde - so auch bei der heutigen Gastgeberin Helena. Mit ihrem "Mangfallblau" führt die lebensfrohe 31-Jährige das einzige rein vegetarische Lokal am schönen Tegernsee. Die Herrenrunde darf sich auf unterschiedliche Geschmäcker ganz ohne Fleisch freuen. Ob der Goldene Teller heute in greifbare Nähe rückt?
