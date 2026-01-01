Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Startschuss zur neuen Berliner Woche fällt in Steglitz-Zehlendorf im "Loretta am Wannsee" von Steffen. Die dreigeteilte Location mit Restaurant, Biergarten und Almhütte bietet leicht gehobene deutsche Küche und soll die Punkte der Mitstreiter nur so regnen lassen. Kann der Wochenerste den Wettbewerb schon für sich entscheiden?

