Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Keramikos", Berlin

Kabel Eins
"Keramikos", Berlin

"Keramikos", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Keramikos", Berlin

44 Min.Ab 6

Dass griechische Küche weit mehr als Gyros und Souvlaki zu bieten hat, will Panagiotis "Panos" in seinem nagelneuen Lokal "Keramikos" in Berlin-Mitte beweisen! Als seine ersten Gäste sollen sich Mike Süsser und die Mitstreiter durch die moderne griechische Karte probieren und Panos' Portfolio seiner Heimatküche kennenlernen. Ist das Lokal dem Wettbewerb schon gewachsen oder hat er sich zu viel zugemutet?

Alle verfügbaren Folgen