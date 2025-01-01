Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Mara Carbo BBQ Ranch", Berlin
44 Min.
Der letzte Tag des Wettkampfs wird in Spandau auf der "Mara Carbo BBQ Ranch" von Christopher Jabs ausgetragen. Gerade einmal 20 Jahre alt will der Grill-Fan seiner Konkurrenz zeigen, was gutes Fleisch ist. Pulled Pork und Rippchen entscheiden heute über Sieg und Niederlage! Wird Christopher den Kollegen ordentlich Dampf machen und den Goldenen Teller einheimsen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
