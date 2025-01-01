Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Gallo`s Kitchen & Friends", Holzminden

Kabel Eins
"Gallo`s Kitchen & Friends", Holzminden

"Gallo`s Kitchen & Friends", HolzmindenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Gallo`s Kitchen & Friends", Holzminden

44 Min.Ab 6

Zum Wochenstart im Weserbergland geht es für Mike Süsser nach Holzminden ins "Gallo's Kitchen & Friends". Was einst ein traditionell italienisches Restaurant war, hat der Gastgeber und Küchenchef Fabio heute komplett umgekrempelt. Gekocht wird hier nur das, worauf er Lust hat: Burger, Pizza, Spareribs - eben alles, was das Gästeherz begehrt.

