Wochenfinale des Mallorca Spezial's im "Mirador de Cabrera", Cala PiJetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.08.2026: Wochenfinale des Mallorca Spezial's im "Mirador de Cabrera", Cala Pi
45 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6
Zum großen Wochenfinale geht es für die Gastronomen nach Cala Pi ins "Mirador de Cabrera". Mit mediterraner Küche, frischen Zutaten und viel Leidenschaft für die Gastronomie setzt Jörg auf ein stimmiges Gesamterlebnis. Am Ende vergibt auch unser Profi-Koch die finalen Punkte und kürt den Wochensieger. Wer holt sich den Mallorca-Wochensieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen