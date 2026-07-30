Was kann die Reitsportanlage "Antoki" kulinarisch bieten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.07.2026: Was kann die Reitsportanlage "Antoki" kulinarisch bieten?
44 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
Diesmal geht es für die Gastronomen auf die Reitsportanlage Wesselheide in Bonn-Duisdorf. Dort empfängt Gastgeber und Manager David seine Mitstreiter im "Antoki". Gemeinsam mit Inhaber und Küchenchef Dang serviert er gesunde vietnamesische Küche mit hausgemachten Soßen und frischen Kräutern. Das Restaurant steht unter dem Motto "Du bist, was du isst". Doch reicht dieses Konzept, um am Ende Wochensieger zu werden?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen