Wirtshaus-Romantik im "Wirtshaus Herzogenhof"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.08.2026: Wirtshaus-Romantik im "Wirtshaus Herzogenhof"
44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Am zweiten Tag wird es traditionell und gemütlich: Gastgeber Christopher lädt in sein "Wirtshaus Herzogenhof" in Odenthal ein, wo die regionale Wirtshausküche im Mittelpunkt steht. Herzhafte Klassiker, bodenständige Zubereitung und echtes Handwerk sollen überzeugen. Trifft Christopher damit den Geschmack seiner Mitstreiter?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen