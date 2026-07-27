Auftakt in Bonn mit großer Pizza-Liebe im "Italiani a Lei e Lei"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.07.2026: Auftakt in Bonn mit großer Pizza-Liebe im "Italiani a Lei e Lei"
45 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Den Auftakt in Bonn macht Feli mit ihrem Italiani a Lei e Lei - übersetzt "von ihr und ihr". Gemeinsam mit Nati führt sie das Restaurant, das sich ganz der Liebe zu Pizza, Wein und jeder Menge Amore verschrieben hat. Direkt an der Oper Bonn gelegen und nur wenige Schritte vom Rhein entfernt, lädt das Lokal zum Genießen und Flanieren ein. Kann Feli mit ihren Pizzen die Konkurrenz vom Hocker reißen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen