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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Griechische Grillgerichte im "Restaurant Korfu"

Kabel EinsFolge vom 06.08.2026
Griechische Grillgerichte im "Restaurant Korfu"

Griechische Grillgerichte im "Restaurant Korfu"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 06.08.2026: Griechische Grillgerichte im "Restaurant Korfu"

45 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

An Tag 4. wird es griechisch: Profi-Koch Christian Henze besucht das "Korfu" und kommt in den Genuss von griechsischen Spezialitäten. Das Interior soll die Seele Griechenlands einfangen und das Gastgeber-Pärchen feiert 30.-jähriges-Jubiläum. Christian Henze ist auf die Küche gespannt!

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