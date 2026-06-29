Finale mit Soul Food im "SEE.STERN - Restaurant & Lounge"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.07.2026: Finale mit Soul Food im "SEE.STERN - Restaurant & Lounge"
45 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 6
Das große Finale findet in Reifnitz im Restaurant "See.Stern" statt. In traumhafter Lage und mit eigenem Bootsanleger überzeugt das Restaurant schon bereits mit seinem Ambiente. Die Küche ist Soul Food mit Alpe-Adria-Flair und überrascht seine Gäste mit vielen kreativen Gerichten auf den Tellern. Kann Gastgeber Stefan seine Mitstreiter verzaubern? Am Ende vergibt der Profikoch seine Punkte. Wer holt sich den Wochensieg am schönen Wörthersee?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
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