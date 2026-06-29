Wochenauftakt in Österreich in "magdas LOKAL"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.06.2026: Wochenauftakt in Österreich in "magdas LOKAL"
45 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Den Wochenauftakt in Österreich im schönen Kärntner Land eröffnet Vollblutgastronomin Gudrun - von allen liebevoll "Gudi" genannt. Ihr Restaurant "magdas Lokal" in Klagenfurt am Wörthersee hat ein internationales Konzept und überzeugt mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Können "Gudi" und ihr Team mit diesem Konzept einen gelungenen Wochenstart hinlegen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen