Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"CHEF KOCHT", Homburg

Kabel Eins
"CHEF KOCHT", Homburg

"CHEF KOCHT", HomburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"CHEF KOCHT", Homburg

44 Min.Ab 6

An Tag zwei des Saarländer Wettstreits geht es zu David in sein Lokal mit dem verheißungsvollen Namen "CHEF KOCHT"! Der lebensfrohe Gastgeber und Selfmade-Koch vereint Restaurant, Kochschule und Lebensmittelladen und bietet alles an, was regional ist und Spaß macht. Kein alltägliches Konzept, das die Mitstreiter und Mike Süsser genau unter die Lupe nehmen werden.

Alle verfügbaren Folgen