Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Qu4rtier", Saarbrücken
44 Min.Ab 6
Bergfest im schönen Saarland! Die Frau der Stunde und Runde ist Gastgeberin Luna, die sich im "Qu4rtier" mit gehobener europäischer Küche und im modernen Industrieambiente von ihrer allerbesten Seite präsentieren will. Mit einschlägiger Erfahrung und fundiertem Fachwissen möchte die 29-Jährige heute die volle Punktzahl und den begehrten Goldener Teller abräumen!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins