Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Rostock: Das "Restaurant Käthe" will hoch hinaus

Kabel Eins
Rostock: Das "Restaurant Käthe" will hoch hinaus

44 Min.Ab 6

Bühne frei für Andreas "Andy" und sein "Restaurant Käthe" in Rostock. Passend zum Bühnenprogramm gibt man hier deutsch-mediterrane Gerichte mit ungarischem Einschlag zum Besten. Andy will seine Kollegen heute demnach mit Kleinkunst und Kulinarik überzeugen. Werden er und sein Team abliefern - oder bleibt das ganz große Kino aus?

