"Servus", Kaiserslautern

44 Min.Ab 6

"Servus" sagt der heutige Gastgeber Günter "Günni" Paiger, der eine ganz eigene kulinarische Philosophie vertritt und lebt. Der gebürtige Franke will in seiner Speisekneipe bodenständige Geselligkeit der pfälzischen Kneipenkultur mit kulinarischem Anspruch verbinden und gilt als Geheimtipp in Kaiserslautern. "Speisen, trinken, lachen und genießen" soll man hier. Mike Süsser und die Kollegen sind gespannt!

