"Karstens Esszimmer", Eisenberg

44 Min.Ab 6

Zum großen Finale der Pfalz-Woche geht es in "Karstens Esszimmer". Das Versprechen an die Mitstreiter: Kulinarische Vielfalt und Innovation! Dafür sorgt der 47-jährige Gastronomieberater, Koch, Forstwirt und Namensgeber Karsten Bessai. "Mit dem Kopf in der Welt - mit den Füßen in der Pfalz" lautet sein Motto. Der goldene Teller wartet schon! Wer der fünf Pfälzer wird ihn mit nach Hause nehmen dürfen?

