Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Michelangelo", Hamburg
44 Min.Ab 6
Seit 30 Jahren ist Angelo Convertino eine bekannte Instanz unter den Hamburger Italienern. Sogar die hiesige Prominenz ist hier hin und wieder zu Besuch und lässt sich Angelos italienische Klassiker schmecken. Promikoch Mike Süsser ist hier also bestens aufgehoben und möchte sich mitsamt der vier Mitstreiter überzeugen lassen. Finale in der Hansestadt - der goldene Teller ruft!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins