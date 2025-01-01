Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Restaurant bi:braud", Ulm

44 Min.Ab 6

Heute lädt die gelernte Köchin Alina Bebrout ein, gehobene und modern interpretierte, französische Küche zu genießen! In ihrem Lokal "bi:braud", unweit des bekannten Münster in der Ulmer Altstadt, will sie mit ihren Menüs die Messlatte hoch ansetzen. Werden Kochkunst und Charme beeindrucken können und den goldenen Teller greifbar machen?

