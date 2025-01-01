Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 6

Den Wochenanfang in Ingolstadt und Umgebung macht der langjährige Gastronom Jürgen Meier mit seiner "Klosterwirtschaft Karlshuld" aus dem 18. Jahrhundert, die alles andere als eine altbackene Wirtschaft sein möchte. Mit regionalen Speisen wird der Kampf um den goldenen Teller eröffnet! Kann der Wochenerste ihn schon für sich entscheiden?

