Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Ostiner Stub'n", Gmund am Tegernsee
44 Min.Ab 6
Am Dienstag geht es für TV-Koch Mike Süsser zu Frank in die "Ostiner Stub'n". Der erfahrene Koch fährt hier ein euro-asiatisches Fine Dining-Konzept, das man in dieser Form nicht alle Tage findet. Klingt interessant, aber passt das auch an den Tegernsee? Seine vier siegeshungrigen Kollegen sind gespannt!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
