Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"AIRFIELD", Porta Westfalica
44 Min.Ab 6
Hoch hinaus will der heutige Gastgeber Ulli und bittet in seinem Restaurant "AIRFIELD" zu Tisch. Direkt am Flugplatz von Porta Westfalica liegt sein kleines Restaurant, das auch gleichzeitig als Eventlocation und Bierbar bekannt ist. Eigentlich wollte sich Ulli schon zur Ruhe setzen, doch dann hat ihn die Leidenschaft noch einmal gepackt. Bei Mike Süsser und den Mitstreitern will er mit gutbürgerlicher Küche punkten.
