Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Am vorletzten Tag im Weserbergland wird es ritterlich: Gastgeber Stephan?K. und sein Team vom?"Schaumburger Ritter" feiern dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen und wollen mit dem Gesamtpaket punkten: urige Kulisse gepaart mit einer kulinarischen Reise durch die Spezialitäten der ganzen Welt. Wird der erfahrene Koch Stephan seine Kollegen beeindrucken können?

