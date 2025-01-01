Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Schultheiss 52", Hameln

44 Min.Ab 6

Am letzten Tag bittet Gastronom und Küchenchef Deniz in sein Lokal namens "Schultheiss 52". Dahinter verbirgt sich eines der ältesten Restaurants der Stadt Hameln, das der quirlige 36-Jährige erst kürzlich vollständig renoviert hat. Mit frischer deutscher Küche und internationalem Touch möchte Deniz heute vor allem eines: volle zehn Punkte und den begehrten Goldenen Teller!

