Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.11.2025: Für Genießer und Entdecker geht's ins "Restaurant 1859"
Folge vom 19.11.2025
Zur Wochenmitte geht es nach Riegelsberg ins "Restaurant 1859". Erst Anfang 2025 eröffnet, verbindet Lukas mit seinem Team deutsch-mediterrane Küche mit regionalem Anspruch und kreativer Handschrift. Das 1859 ist ein Ort für Genießer, Entdecker und alle, die das Besondere suchen. Doch wird diese Mischung aus Herz, Mut und Kreativität die Konkurrenz überzeugen?
