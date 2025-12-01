Gestartet wird in der "Trattoria Magdeburg"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.12.2025: Gestartet wird in der "Trattoria Magdeburg"
45 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Zum Wochenauftakt geht es los in der "Trattoria Magdeburg" im historischen Stadtkern. Inhaber und Koch Luca lädt ein, mit ihm die authentisch italienische Küche seiner Wurzeln zu erkunden. Neben den italienischen Klassikern gibt es auch spannende neue Kreationen wie Pasta mit Garam Masala. Kann der leidenschaftliche Gastgeber mit seiner ehrlichen Art überzeugen?

Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
